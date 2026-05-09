Gaza l' Idf colpisce ancora | case distrutte nel campo profughi di Shanti

Nella Striscia di Gaza, l'esercito israeliano ha colpito alcuni edifici residenziali nel campo profughi di Shanti, distruggendoli dopo aver dato l'ordine agli abitanti di lasciarli. L'azione militare ha causato danni alle strutture e ha portato all'evacuazione forzata di alcuni residenti. Restano da verificare eventuali vittime o feriti legati all'operazione.

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