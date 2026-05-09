Gaza l' Idf colpisce ancora | case distrutte nel campo profughi di Shanti

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Striscia di Gaza, l'esercito israeliano ha colpito alcuni edifici residenziali nel campo profughi di Shanti, distruggendoli dopo aver dato l'ordine agli abitanti di lasciarli. L'azione militare ha causato danni alle strutture e ha portato all'evacuazione forzata di alcuni residenti. Restano da verificare eventuali vittime o feriti legati all'operazione.

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L’esercito israeliano ha distrutto alcuni edifici residenziali nella Striscia di Gaza, dopo aver ordinato agli abitanti di abbandonarli. Diverse case sono state distrutte nel campo profughi di Shanti, situato sul litorale di Gaza City; tuttavia non è stato immediatamente chiaro quale fosse l’obiettivo dell’offensiva dell’Idf. “Hanno bombardato un intero isolato mentre c’era il cessate il fuoco”, ha detto Yasser al-Far. Secondo l’ospedale Shifa, quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite negli ultimi attacchi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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