Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha chiesto l’arresto di tre ministri israeliani, accusandoli di crimini evidenti. La sua dichiarazione si riferisce alle violenze di Israele nelle aree di Gaza e Cisgiordania, che ha condannato senza mezzi termini. Albanese ha sottolineato la gravità delle azioni del governo israeliano, criticando le politiche di Benjamin Netanyahu.

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, condanna le violenze di Israele nei confronti della popolazione di Gaza e Cisgiordania e punta il dito contro il governo di Benjamin Netanyahu. “La violenza dispiegata nei confronti dei palestinesi è massiccia ed è perpetrata dai soldati, incitati e aizzati da membri del governo. Io ne ho nominati tre nella mia ultima inchiesta, chiedendo che ci siano, quanto prima possibile, delle inchieste e dei mandati d’arresto, perché i crimini sono evidenti e documentati da anni, contro Smotrich, Ben-Gvir e Katz “, ha detto Albanese a margine della presentazione in Senato del suo ultimo rapporto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Albanese: “Crimini evidenti, chiedere l’arresto di Smotrich, Ben-Gvir e Katz”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Netanyahus ICC Arrest Warrant Just Got Much Bigger

Notizie e thread social correlati

Richiesta d’arresto per il ministro israeliano Smotrich, Luigi Daniele: “L’accusa è di crimini contro l’umanità”Un ministro israeliano è stato coinvolto in una richiesta di arresto con l'accusa di crimini contro l'umanità.

Australia sanziona Ben-Gvir: video umili di attivisti a GazaIl governo australiano ha deciso di sanzionare un individuo in seguito alla diffusione di un video in cui alcuni attivisti si mostrano umili a Gaza.

Ben Gvir è un estremista diventato ministroHa posizioni apertamente razziste, antimusulmane e antiarabe e ha un passato da militante in organizzazioni poi considerate terroristiche ... ilpost.it

Perché i crimini di Ben Gvir non riguardano solo lui? Viaggio nell'estrema destra che sta cambiando IsraeleL’inviata di La7 Elena Testi analizza l'ascesa e la strategia del Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano ... tg.la7.it