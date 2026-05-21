Australia sanziona Ben-Gvir | video umili di attivisti a Gaza

Il governo australiano ha deciso di sanzionare un individuo in seguito alla diffusione di un video in cui alcuni attivisti si mostrano umili a Gaza. Il video ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno valutato le azioni come motivo per l’applicazione di misure restrittive nei confronti di questa persona. La sanzione è arrivata dopo che il filmato è stato condiviso pubblicamente, generando discussione sulle reazioni ufficiali e sulle conseguenze legali di tali comportamenti.

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