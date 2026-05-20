Richiesta d'arresto per il ministro israeliano Smotrich Luigi Daniele | L'accusa è di crimini contro l'umanità

Un ministro israeliano è stato coinvolto in una richiesta di arresto con l'accusa di crimini contro l'umanità. Secondo le fonti, le accuse riguardano pratiche di apartheid, l'espulsione forzata dei palestinesi e l'espansione delle colonie considerate illegali. Queste accuse sono state presentate in un procedimento giudiziario, senza che siano stati forniti dettagli sulle prove o sui procedimenti in corso. La richiesta di arresto si inserisce in un contesto di tensioni e controversie legate alla situazione nel territorio.

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