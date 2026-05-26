Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? ADL ha preso contatti con un altro tecnico

Il presidente del Napoli ha avviato i primi contatti con un nuovo allenatore. Dopo l'addio di Antonio Conte, il club azzurro cerca una nuova guida tecnica. Non sono state diffuse ufficialmente le identità dei candidati, ma l'attenzione si concentra su un possibile sostituto che possa prendere il comando della squadra nelle prossime settimane. La scelta sarà comunicata nelle prossime giornate.

Antonio Conte ha detto addio al Napoli. Per Aurelio De Laurentiis è giunto il momento di pensare a chi mettere alla guida della rosa del club azzurro. In cima alla lista dei nomi c’è Massimiliano Allegri. Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il tecnico starebbe nel duello qualche passo più avanti a Vincenzo Italiano. Nonostante la sua fama da vincente, lo stesso quotidiano esorta i tifosi a procedere cautamente; a maggior ragione nelle trattative è coinvolto ADL. La testata sportiva ha, infatti, precisato:” Mai dare nulla per scontato quando si tratta del Napoli”. Nulla è ancora deciso. Tra gli altri nomi, c’è quello di Andoni Iraola. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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CHI SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE DEL NAPOLI DOPO CONTE

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