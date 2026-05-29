Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Allegri come nuovo allenatore, dopo aver lasciato Antonio Conte. Tuttavia, prima di questa decisione, il club aveva contattato anche un altro allenatore, che ha rifiutato l’offerta. Gasperini, che era stato chiamato prima di Allegri, ha scelto di non accettare la proposta del Napoli. La separazione da Conte era avvenuta circa un mese fa, portando alla successiva scelta di Allegri.

Dopo una scelta maturata più di un mese fa, il Napoli in settimana ha ufficializzato la separazione da Antonio Conte e scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Il tecnico livornese ha vinto un testa a testa con Vincenzo Italiano, ma uno dei primi nomi ad essere stato contattato è stato Gian Piero Gasperini. Durante il suo intervento a Radio Romanista, l’ex difensore giallorosso Ubaldo Righetti, molto vicino ad Allegri, ha svelato un retroscena molto interessante sul casting partenopeo per la panchina. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gasperini ha rifiutato il Napoli: “Chiamato prima di Allegri”

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