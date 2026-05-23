De Laurentiis ha rifiutato un' offerta da 2 miliardi di un fondo Usa per rilevare il Napoli

Notizia in breve

Un fondo statunitense ha offerto circa 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli, ma l'offerta è stata respinta. La proposta è stata avanzata da un gruppo di investitori, che non ha avuto risposta positiva. Il presidente del club ha deciso di non accettare l'offerta e di continuare a gestire la squadra. La trattativa non è proseguita e l'offerta è stata ufficialmente respinta.