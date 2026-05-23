De Laurentiis ha rifiutato un' offerta da 2 miliardi di un fondo Usa per rilevare il Napoli

Da napolitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un fondo statunitense ha offerto circa 2 miliardi di euro per acquistare il Napoli, ma l'offerta è stata respinta. La proposta è stata avanzata da un gruppo di investitori, che non ha avuto risposta positiva. Il presidente del club ha deciso di non accettare l'offerta e di continuare a gestire la squadra. La trattativa non è proseguita e l'offerta è stata ufficialmente respinta.

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Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato un'offerta da circa 2 miliardi proveniente da un gruppo di investitori statunitensi per rilevare il Napoli. Questa l'indiscrezione pubblicata dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo il riferimento del pool di investitori a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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