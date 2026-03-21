Milan chiamato a rispondere al Napoli | contro il Torino per il controsorpasso Allegri prepara una novità di formazione ecco la sua mossa

Il Milan si prepara a sfidare il Torino in una partita cruciale mentre il Napoli guida la classifica. Allegri sta studiando una novità di formazione per questa occasione. La squadra rossonera cerca punti per avvicinarsi alla vetta e superare il Torino nel campionato. La partita si gioca in un momento decisivo del torneo e potrebbe influenzare la posizione finale del Milan.

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