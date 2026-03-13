Carburante alle stelle | sequestrati 26mila litri di gasolio di contrabbando diretti ai distributori di Roma

Nella capitale, sono stati sequestrati 26 mila litri di gasolio di contrabbando destinati ai distributori locali. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine, che hanno intercettato il veicolo mentre trasportava il carburante illecito. Il sequestro si inserisce in un’azione volta a contrastare il mercato parallelo, mentre i prezzi del carburante restano elevati per effetto delle tensioni sui mercati energetici.

Mentre il prezzo del carburante continua a salire a causa delle tensioni internazionali sui mercati energetici, qualcuno aveva già fiutato l’affare. La Guardia di Finanza ha sequestrato 26mila litri di gasolio di contrabbando che stavano per arrivare sul mercato romano. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma nei pressi di Capena, a nord della Capitale. I finanzieri hanno fermato e controllato un autoarticolato con targa straniera che trasportava un carico apparentemente regolare. Secondo la documentazione fiscale esibita dal conducente e la lettera di vettura internazionale (CMR), il camion avrebbe dovuto trasportare olio industriale proveniente dalla Germania e diretto in Spagna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

