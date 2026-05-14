Frosinone Calcio in lutto | morto Tommaso Pantanella dopo una caduta in casa aveva 58 anni
Frosinone Calcio piange la scomparsa di Tommaso Pantanella, deceduto all'età di 58 anni dopo una caduta avvenuta nella sua abitazione due giorni fa. L'uomo era caduto da una scala e le ferite riportate si sono rivelate fatali. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, suscitando dolore tra amici e conoscenti. La famiglia ha comunicato il decesso, mentre le autorità stanno approfondendo i dettagli dell'incidente.
Non ce l'ha fatta Tommaso Pantanella, il 58enne caduto due giorni fa da una scala nella propria abitazione. L'uomo era molto conosciuto nel territorio, anche per il suo lavoro nella formazione Primavera del Frosinone Calcio.La notizia ha profondamente colpito tutto l’ambiente giallazzurro, che ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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