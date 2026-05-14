Frosinone Calcio in lutto | morto Tommaso Pantanella dopo una caduta in casa aveva 58 anni

Frosinone Calcio piange la scomparsa di Tommaso Pantanella, deceduto all'età di 58 anni dopo una caduta avvenuta nella sua abitazione due giorni fa. L'uomo era caduto da una scala e le ferite riportate si sono rivelate fatali. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, suscitando dolore tra amici e conoscenti. La famiglia ha comunicato il decesso, mentre le autorità stanno approfondendo i dettagli dell'incidente.

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