Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono al centro di un’indiscrezione riguardante una crisi di coppia. La vicenda sarebbe stata innescata dal viaggio di lui in America durante un periodo difficile per la moglie e la famiglia. Recentemente sono stati notati post eliminati su Instagram, mentre lei era nota per il suo legame stretto con il padre e il sostegno all’ex principe durante la sua caduta dalla famiglia reale.

Lei è sempre stata la cocca di papà, quella che ha sostenuto l’ex principe Andrea fino all’ultimo atto della sua drammatica caduta dalle grazie dei sudditi e della famiglia reale. Oggi, Beatrice di York deve fare i conti con le conseguenze della sua relazione speciale con il padre che rischia di compromettere definitivamente la stabilità del suo matrimonio. Da tempo, le voci di crisi con il marito di origini italiane, Edoardo Mapelli Mozzi sposato nel 2020 in piena pandemia, si alternano a tentativi della coppia di mostrare che tutto va bene. A scatenare il caso è stato il viaggio di Edo in America nel periodo più buio per la moglie e per la sua famiglia di origine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sono in crisi, a scatenare il caso è stato il viaggio di lui in America nel periodo più buio per la moglie e per la sua famiglia”: i retroscena e il “giallo” dei post cancellati su Instagram

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