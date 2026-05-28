garlasco la procura di pavia dispone una consulenza psichiatrica per andrea sempio

Notizia in breve

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio. L’obiettivo è verificare se al momento dei fatti fosse presente una condizione patologica che potesse influire sulla capacità di intendere e di volere. La perizia mira a chiarire l’eventuale presenza di problemi di natura psichiatrica che possano aver inciso sulla sua responsabilità durante l’evento oggetto di indagine. La procedura è stata avviata nelle ultime settimane.