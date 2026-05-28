Garlasco la Procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio
La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio. L’obiettivo è verificare se al momento dei fatti fosse presente una condizione patologica che potesse influire sulla capacità di intendere e di volere. La perizia mira a chiarire l’eventuale presenza di problemi di natura psichiatrica che possano aver inciso sulla sua responsabilità durante l’evento oggetto di indagine. La procedura è stata avviata nelle ultime settimane.
Pavia, 28 maggio 2026 – Accertare "l'eventuale sussistenza", in Andrea Sempio, "di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione". Con queste motivazioni la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti del 37enne, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Una foto tratta dal profilo FB di Chiara Poggi. "A seguito del deposito, da parte della difesa dell'indagato Andrea Sempio, di plurime consulenze tecniche intervenute nel breve arco temporale decorrente dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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