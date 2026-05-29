Garlasco Milo Infante perde la pazienza durante lo scontro tra Colaprico e De Rensis | Non ve lo consento

Da virgilio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Non si placano le tensioni all”interno dello studio di Ore 14 Sera tra Antonio De Rensis e Piero Colaprico, col conduttore Milo Infante costretto a intervenire. Dopo lo scontro avvenuto a distanza nella scorsa puntata, il legale di Alberto Stasi e il giornalista hanno nuovamente battibeccato sul caso di Garlasco, con Infante che ha perso la pazienza dopo uno scontro verbale tra i due. “Non ve lo consento” ha detto il conduttore, cercando di riportare a fatica la pace all’interno dello studio che ospitava anche Angela Taccia, Luciano Garofano, Umberto Brindani, Ilenia Pietracalvina, Sarah Viola e Rita Cavallaro. Nuovo scontro tra Antonio De... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Milo Infante perde la pazienza durante lo scontro tra Colaprico e De Rensis: "Non ve lo consento"
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