Ve lo dico non lo accetto Milo Infante a Ore 14 fa nomi e cognomi

Giovedì sera, durante una puntata di Ore 14 trasmessa su Rai Due, il conduttore Milo Infante ha pronunciato alcuni nomi e cognomi in relazione a una vicenda di cronaca nera. Il programma, dedicato a notizie di attualità e inchieste, ha visto un momento di tensione quando Infante ha esordito con un'affermazione decisa. La discussione si è intensificata subito dopo, coinvolgendo anche altri ospiti presenti in studio. La puntata ha proseguito con ulteriori approfondimenti e interventi.

Giovedì sera, durante una nuova puntata di Ore 14, il programma di Rai Due dedicato alla cronaca nera e condotto da Milo Infante, il dibattito si è acceso improvvisamente. Al centro non c’era soltanto uno dei casi seguiti dalla trasmissione, ma anche il ruolo dell’informazione pubblica e il clima sempre più teso che accompagna certi confronti televisivi. A far scattare la reazione del conduttore è stato un messaggio social attribuito all’avvocato Tizzoni, che Infante ha deciso di leggere in diretta: “Leggo questo messaggio. C’è l’avvocato Tizzoni, che è persona seria e professionista, lo invitiamo sempre in trasmissione, ma come vedete le nostre poltrone sono strette, non sono né larghe né comode. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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GARLASCO STASI BRUZZONE MILO INFANTE ORE14

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