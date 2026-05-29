L’avvocato Liborio Cataliotti ha affermato che Andrea Sempio non è l’unico coinvolto e che ci sono state azioni con intenti malevoli. Cataliotti rappresenta Sempio insieme all’avvocato Angela Taccia.

L’avvocato Liborio Cataliotti è uno dei due difensori di Andrea Sempio insieme alla collega Angela Taccia. Sempio, ricordiamo, è indagato nella nuova indagine della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. Vi aspettavate la richiesta di consulenza psichiatrica da parte della procura? «Non ce l’aspettavano ma questa decisione induce a qualche riflessione: avevamo ragione a dire che una consulenza personologica che non ravvisi patologie in un processo penale non è utilizzabile. Ciò ci conforta sulla fondatezza dell’eccezione fatta su questo argomento. Ora ci domandiamo come possa essere fatta una consulenza su materiale documentale frammentario e risalente in buona parte ad un’epoca che non è quella del fatto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, l'avvocato Liborio Cataliotti: «Soliloqui? Sempio non è l'unico, c'è stata malizia»

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Garlasco, l'avvocato Liborio Cataliotti: «Soliloqui Sempio non è l'unico, c'è stata malizia»

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