L' avvocato Liborio Cataliotti | Sempio a colloquio da ieri con la nostra psicologa psicoterapeuta e criminologa

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato ha riferito di aver iniziato da ieri un colloquio con la psicologa, psicoterapeuta e criminologa incaricata di valutare il suo cliente. La discussione mira a delineare gli aspetti della personalità dell'indagato coinvolto nel caso di omicidio. La collaborazione tra l'avvocato e gli esperti si svolge in continuità con le attività di indagine in corso.

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Il legale dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi: gli incontri sono "volti a tratteggiare la personalità del nostro cliente. La consulenza sarà utile per contrapporla o eventualmente accompagnarla a quella fatta dai Racis".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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