È stata disposta una perizia psichiatrica su un uomo coinvolto nel caso di omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il giudice ha nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, come consulente tecnico per valutare le capacità di intendere e la pericolosità sociale dell’indagato. La procedura mira a chiarire lo stato mentale dell’uomo in relazione al reato.

PAVIA – La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare “l’eventuale sussistenza, in capo all’indagato, di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione; la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati; l’eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: disposta perizia psichiatrica su Sempio. Per valutare capacità di intendere e pericolosità sociale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

Notizie e thread social correlati

Garlasco, disposta consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per valutare "capacità di intendere e volere"È stata disposta una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone dell’inchiesta di Garlasco, per valutare la sua...

Prof accoltellata, richiesta misura di sicurezza per studente 13enne: perizia psichiatrica per valutare la pericolosità socialeUn insegnante è stata accoltellata e si sta valutando l’adozione di misure di sicurezza nei confronti di uno studente di 13 anni.

Temi più discussi: Caso Garlasco, furia del padre di Sempio, Andrea è innocente, vittima di una vigliaccata; Delitto Garlasco, la difesa di Sempio contesta tutto: ecco cosa non torna; Best of Appunti - Dossier Garlasco - Appunti; Andrea Sempio, i consulenti: Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova aggressione.

#Garlasco La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit

Delitto di Garlasco, la procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Andrea SempioL'obiettivo è quello di valutare la presenza di condizioni patologiche che possano incidere sulla capacità di intendere e volere del 37enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi ... rainews.it

Caso Garlasco, Procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica per Sempio(Adnkronos) – La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio aggravato di ... cremonaoggi.it