Garlasco fulmine fa saltare le luci a Ore 14 Sera mentre l' avvocato Taccia afferma che difenderebbe Sempio anche da colpevole - VIDEO

Un fulmine ha colpito un impianto elettrico nel pomeriggio, causando l’interruzione delle luci in un edificio. L’incidente si è verificato intorno alle 14. Un avvocato ha dichiarato di essere disposto a difendere una persona anche in caso di colpevolezza. Durante un confronto, un’altra persona ha commentato che le parole dell’avvocato avevano provocato il guasto elettrico. Un video mostra il momento della discussione tra i due.

Milo Infanta ad Angela Taccia: "Ha detto qualcosa che ha fatto saltare l’impianto luci", la replica dell'avvocato: "Io sono arrivata col temporale" Durante una puntata di Ore 14 Sera con focus sul caso Garlasco, mentre Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio nonché sua amica d'infanzia, dich. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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“Difenderei Andrea Sempio anche se fosse colpevole”: fulmine si abbatte sullo studio di “Ore 14 sera” e fa saltare le luci mentre parla l’avvocato Angela TacciaDurante la trasmissione “Ore 14 Sera”, l’avvocato Angela Taccia ha affermato che avrebbe difeso Andrea Sempio anche se fosse stato colpevole.

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ad #ore14sera l’avvocato taccia parla dell’innocenza di sempio e nel mentre un fulmine fa saltare l’impianto luci dello studio. #garlasco x.com

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