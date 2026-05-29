Angela Taccia, amica d’infanzia e avvocata di Andrea Sempio, è stata ospite nel talk “Ore 14 Sera“, dove è stata intervistata da Milo Infante sugli sviluppi delle indagini sul delitto di Garlasco. A un certo punto, dopo che la legale ha dichiarato che avrebbe difeso Sempio anche se colpevole, è saltata la luce in studio. Una coincidenza che ha dato vita a un simpatico siparietto tra la professionista e il conduttore Rai. Garlasco, Taccia a Ore 14 Sera: "Difenderei Sempio anche se colpevole" Scambio di battute tra Taccia e Infante Infante punge l'avvocata Garlasco, Taccia a Ore 14 Sera: “Difenderei Sempio anche se colpevole” “Forse, nessuno più di lei conosce Sempio”, ha sottolineato Infante, con chiaro riferimento al fatto che Taccia, oltre a essere la legale dell’indagato, è anche una sua amica d’infanzia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, fulmine fa saltare le luci a Ore 14 mentre Taccia dice che difenderebbe Sempio "anche da colpevole"

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