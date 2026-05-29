Durante la trasmissione “Ore 14 Sera”, l’avvocato Angela Taccia ha affermato che avrebbe difeso Andrea Sempio anche se fosse stato colpevole. Mentre pronunciava queste parole, un fulmine si è abbattuto sullo studio, causando la perdita di corrente e il buio improvviso. Nessun altro dettaglio sulla vicenda o sulle accuse. La trasmissione è stata interrotta temporaneamente a causa dell’incidente tecnico.

“ Se Andrea Sempio fosse stato colpevole, io l’avrei difeso comunque ”, e nello studio di “ Ore 14 Sera ” cala il buio a causa di un fulmine che fa saltare il quadro elettrico. È quanto avviene nel programma di Rai 2 mentre Angela Taccia rilascia alcune dichiarazioni sul proprio assistito, che secondo la Procura di Pavia sarebbe l’assassino di Chiara Pogg i. Blackout a “Ore 14 sera”. Nella puntata del 28 maggio condotta in prima serata da Milo Infante, Taccia torna sul rapporto personale che la lega ad Andrea Sempio: “È vero che sono sua amica da 20 anni ma in questo momento sono il suo legale” spiega. “Ho già detto che se fosse stato colpevole l’avrei difeso comunque ma in una maniera diversa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Difenderei Andrea Sempio anche se fosse colpevole”: fulmine si abbatte sullo studio di “Ore 14 sera” e fa saltare le luci mentre parla l’avvocato Angela Taccia

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Garlasco, il movente sessuale e le nuove accuse a Sempio: parla l'avvocata Angela Taccia

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Blackout a Ore14 Sera, Infante ad Angela Taccia: “Parla dell’innocenza di Sempio e cade un fulmine”Durante un’intervista in diretta a Ore14 Sera, Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha parlato dell’innocenza del suo assistito.

Temi più discussi: Garlasco, il padre di Sempio: Andrea non ha ucciso Chiara Poggi, quel giorno era a casa con me. È stata una vigliaccata; Garlasco, Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio spiazza su Stasi: Non posso dire che è sicuro colpevole; La difesa di Andrea Sempio contrattacca, pronte le consulenze; Garlasco, parla il padre di Andrea Sempio: Mio figlio è innocente, questa è una vigliaccata. Il giorno del delitto era a casa con me.

Taccia: Se Andrea #Sempio fosse colpevole lo difenderei lo stesso. Però qui mi sembra molto un mettere le mani avanti. Non l'aveva mai detto. Cioè, forse sta rinsavendo e ha preso coscienza che MAGARI il suo assistito non è davvero Ghandi? #garlasco x.com

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio si difende a Quarto Grado: Sono innocenteAndrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di tornare a parlare ai microfoni di Quarto Grado per difendersi e ribadire la sua innocenza. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio ... notizie.it

Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara PoggiAmico del fratello della vittima, Sempio, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già stato al centro delle indagini tra il 2016 e il 2017, ma le accuse nei suoi confronti erano poi state archiviat ... tg24.sky.it