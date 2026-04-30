Selvaggia Lucarelli ha commentato la ricostruzione dell’omicidio di Garlasco, in cui Andrea Sempio sarebbe indicato come l’unico responsabile. La vicenda riguarda un caso giudiziario ancora aperto, con nuove ipotesi formulate dagli inquirenti. La giornalista ha espresso una posizione netta sulla questione, auspicando che la colpevolezza venga confermata dai processi in corso. La vicenda ha suscitato ampio interesse nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori.

Selvaggia Lucarelli è intervenuta sul caso Garlasco e sulle nuove accuse contro Andrea Sempio. Dal suo profilo Instragram, la giornalista ha scritto che “c’è da augurarsi che Sempio sia davvero colpevole” perché “in caso contrario bisognerà inventarsi un nuovo modo di chiedere scusa”. Secondo la Procura, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo dopo il rifiuto di un approccio sessuale. Sempio accusato del delitto di Garlasco, le parole di Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, che già in passato aveva detto la sua sulla vicenda del delitto di Garlasco, è tornata sul caso con due storie postate su Instagram. Nella prima la giornalista lancia una provocazione e si augura che Sempio sia colpevole e che “le prove siano schiaccianti”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Selvaggia Lucarelli interviene su Stasi e Andrea Sempio: "C'è da augurarsi che sia colpevole"

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