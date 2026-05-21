La madre di Andrea Sempio si trova a dover affrontare un periodo difficile, segnato da una crescente attenzione dei media legata al caso Garlasco. In questo momento, la donna vive un'esperienza complessa mentre si occupa delle faccende quotidiane, tra cui una normale uscita per fare la spesa. La copertura mediatica ha attirato l’attenzione sulla sua situazione personale, creando un clima di pressione che si protrae da settimane. La vicenda ha suscitato interesse e discussioni tra la pubblica opinione.

La madre di Andrea Sempio sta vivendo un calvario quotidiano a causa della fortissima pressione mediatica scatenata dal ritorno del figlio nel caso Garlasco.L’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha raccontato a La Vita in Diretta le enormi difficoltà della donna, soffermandosi soprattutto sul problema concreto della spesa:“Lei ha anche l’ansia per riuscire a fare la spesa, perché ovviamente ci sono fuori i giornalisti tutti i giorni, a tutte le ore”. Secondo la Taccia, la madre di Sempio vive in uno stato di ansia costante: anche compiere un gesto normale e necessario come andare a fare la spesa è diventato fonte di stress e paura, con telecamere e cronisti sempre appostati sotto casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Angela Taccia: "Cosa è successo mentre la mamma di Sempio faceva la spesa"

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