Garlasco difesa di Sempio prova a smontare le accuse | Abbiamo prova formidabile sulle scarpe movente sessuale? Pura ipotesi

Da ilgiornaleditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Intervenuto nel talk "Dritto e Rovescio" Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio, ha affermato: "Stiamo lavorando su di una prova di scarico formidabile sulle impronte delle scarpe". Una prova che, secondo il legale, sarebbe decisiva per scagionare il suo cliente, indagato nell'inchiesta bis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Garlasco, la difesa di Sempio deposita le perizie per smontare le accuse - Vita in diretta 25/5/2026

Video Garlasco, la difesa di Sempio deposita le perizie per smontare le accuse - Vita in diretta 25/5/2026

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