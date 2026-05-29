Intervenuto nel talk "Dritto e Rovescio" Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio, ha affermato: "Stiamo lavorando su di una prova di scarico formidabile sulle impronte delle scarpe". Una prova che, secondo il legale, sarebbe decisiva per scagionare il suo cliente, indagato nell'inchiesta bis. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, difesa di Sempio prova a smontare le accuse: "Abbiamo prova formidabile sulle scarpe, movente sessuale? Pura ipotesi"

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Garlasco, la difesa di Sempio deposita le perizie per smontare le accuse - Vita in diretta 25/5/2026

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Trovo un po’ arrogante cercare di delegittimare la Procura, che rappresenta lo Stato, la ricerca di verità e giustizia. Anche ieri sera ho sentito, dalla difesa di Sempio: per come si sta comportando (la Procura). Sta facendo il suo lavoro. #Garlasco x.com

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