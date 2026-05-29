A Garlasco, la Procura ha annunciato un nuovo sviluppo nelle indagini, mentre inaspettatamente un personaggio coinvolto ha dichiarato la propria innocenza durante una trasmissione televisiva. Contestualmente, alcune luci pubbliche si sono improvvisamente spente nel tardo pomeriggio, causando disagi. La situazione rimane in evoluzione, con continui aggiornamenti sulle indagini e sui risvolti mediatici.

Garlasco, senza tregua: sulla scena delle indagini e i contraccolpi mediatici, si registra ancora un colpo di scena. La Procura di Pavia vuole vederci chiaro, fino in fondo: e a quasi vent’anni dall’efferato omicidio di Chiara Poggi, il giallo si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo che allontana ulteriormente la parola “fine”. Con una mossa a sorpresa, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, il 38enne indagato per omicidio aggravato. L’incarico, affidato all’esperto Roberto Catanesi, punta a verificare la capacità di intendere e di volere dell’indagato al momento dei fatti, e la sua eventuale «pericolosità sociale». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, dal colpo di scena della Procura al fuoriprogramma in tv: “Sempio è innocente”… e saltano le luci a Ore 14 di sera (video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Delitto Garlasco, riscritta la scena del crimine - Ore 14 Sera 07/05/2026

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv ieri sera 21 maggio 2026, dal debutto di Sarabanda Celebrity a Ore 14 Sera dedicato a Garlasco a Forbidden FruitI dati sugli ascolti televisivi di ieri sera, 21 maggio 2026, mostrano un debutto con “Sarabanda Celebrity” condotto da Enrico Papi, una versione vip...

Ore 14 Sera, anticipazioni stasera 22 aprile 2026, ospiti e i temi: colpo di scena su Garlasco, scandalo "escort e calciatori" a Milano, caso Pamela GeniniStasera, alle 22, su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Ore 14 Sera” condotta da Milo Infante.

Temi più discussi: Garlasco, colpo di scena: la Procura dispone una perizia psichiatrica su Sempio; Garlasco, colpo di scena della Procura: perizia psichiatrica su Sempio e supplemento di indagini; Garlasco, padre di Sempio: 'Andrea innocente, è una vigliaccata'; Garlasco e la guerra delle querele: Stefania Cappa denuncia il legale di Stasi e Le Iene. Aperto fascicolo.

Colpo di scena nel caso Garlasco: l'inviato del TgLa7 spiega perché è stata richiesta la perizia psichiatrica a Sempio x.com

Colpo di scena nel caso Garlasco: l'inviato del TgLa7 spiega perché è stata richiesta la perizia psichiatrica a SempioC'è un colpo di scena a indagini chiuse, ma potremmo dire adesso invece in maniera più precisa, a indagini quasi chiuse. Perché cos'è successo: alle ore 18:02 il procuratore capo di Napoleone ha emes ... tg.la7.it

Presa in giro dalla psicologa che mi doveva prendere in carico reddit

Garlasco, colpo di scena della procura: perizia psichiatrica su Sempio e supplemento di indaginiUn altro colpo di scena nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia dispone un'integrazione delle indagini dopo il deposito, da parte della difesa di Andrea Sempio, indagato per ... msn.com