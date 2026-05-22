Ascolti tv ieri sera 21 maggio 2026 dal debutto di Sarabanda Celebrity a Ore 14 Sera dedicato a Garlasco a Forbidden Fruit
I dati sugli ascolti televisivi di ieri sera, 21 maggio 2026, mostrano un debutto con “Sarabanda Celebrity” condotto da Enrico Papi, una versione vip del noto quiz. La programmazione ha incluso anche un approfondimento a “Ore 14 Sera” dedicato alla vicenda di Garlasco e la trasmissione “Forbidden Fruit”. Le audience sono state monitorate per tutto il prime time, evidenziando le preferenze del pubblico in questa fascia oraria.
Gli ascolti tv dibieri sera, giovedì 21 maggio 2026, vedono lo scontro fra diversi programmi di punta come Forbidden Fruit su Canale e Ore 14 Sera dedicato a Garlasco, ma c'è anche il debutto di un nuovo format, “Sarabanda Celebrity”, versione vip dello storico quiz musicale condotto da Enrico Papi su Italia1. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri sera, 21 maggio 2026 Ecco i programmi tv in onda ieri sera sui principali canali Rai e Mediaset. Rai1, ore 21:30 – “Un futuro aprile” Rai2, ore 21:20 – “Ore 14 Sera” Rai3, ore 21:15 – “Splendida Cornice” Rete4, ore 21:33 – “Dritto e Rovescio” Canale5, ore 21:35 – “Forbidden Fruit” Italia1, ore 21:30 – “Sarabanda Celebrity” La7, ore 21:15 – “Piazzapulita”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
GARLASCO IN TV: CHI HA VINTO TRA ORE 14 SERA E QUARTO GRADO MILO CONTRO NUZZI
Sullo stesso argomento
Che cosa vedere in tv stasera, i programmi del 21 maggio 2026, da Ore 14 Sera a Forbidden Fruit a Sarabanda CelebrityScopriamo che cosa vedere in tv stasera, giovedì 21 maggio 2026, con la guida ai programmi in onda in prima serata sui principali canali Rai e...
Ascolti tv ieri sera, 7 maggio 2026, da Forbidden Fruit a Ore 14 Sera con il caso Garlasco a Le Iene - Tutti i dati AuditelGli ascolti tv di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026, si basano su una prima serata ricca di sfide variegate tra fiction, intrattenimento e...
Nostalgia canaglia, ma dal rendimento assicurato. Se su Canale 5 La Ruota della Fortuna continua a macinare ascolti d’oro, Italia 1 risponde spedendo in prima serata Sarabanda Celebrity, lo spin-off in salsa vip dello storico quiz musicale che ha svezzato facebook
Ascolti tv giovedì 21 maggio: Un futuro aprile, Forbidden Fruit, PiazzapulitaAscolti tv 21 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Ascolti Tv ieri (21 maggio): Infante senza limiti, Enrico Papi riparte con SarabandaUn Futuro Aprile su Rai 1 al 14,4% di share, appena sopra la dizi turca Forbidden Fruit su Canale 5: tutti i dati Auditel ... libero.it