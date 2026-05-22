Ascolti tv ieri sera 21 maggio 2026 dal debutto di Sarabanda Celebrity a Ore 14 Sera dedicato a Garlasco a Forbidden Fruit

I dati sugli ascolti televisivi di ieri sera, 21 maggio 2026, mostrano un debutto con “Sarabanda Celebrity” condotto da Enrico Papi, una versione vip del noto quiz. La programmazione ha incluso anche un approfondimento a “Ore 14 Sera” dedicato alla vicenda di Garlasco e la trasmissione “Forbidden Fruit”. Le audience sono state monitorate per tutto il prime time, evidenziando le preferenze del pubblico in questa fascia oraria.

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