Sì Sempio sapeva Garlasco l’avvocato Cataliotti ammette tutto in tv

In un’apparizione televisiva, l’avvocato ha confermato di essere a conoscenza di dettagli riguardanti l’inchiesta sul delitto di Garlasco, usando l’espressione “Sì, Sempio sapeva”. Le dichiarazioni si aggiungono alle recenti rivelazioni e alimentano le discussioni pubbliche sulla vicenda, che da settimane tiene sotto osservazione il caso attraverso vari programmi televisivi. La conferma dell’avvocato ha suscitato reazioni nel panorama mediatico e legale.

Le nuove rivelazioni sull’inchiesta relativa al delitto di Garlasco continuano a provocare tensioni non solo nelle aule giudiziarie, ma anche nei programmi televisivi che da settimane seguono ogni sviluppo del caso. Tra intercettazioni ambientali, nuove ipotesi investigative e ricostruzioni sempre più discusse, il nome di Andrea Sempio resta al centro del dibattito mediatico. E proprio una delle ultime captazioni finite nelle carte della procura di Pavia ha acceso uno scontro durissimo in diretta tv. >> “Cose che succedono”. Confetti della tv italiana: la conduttrice si è sposata. Matrimonio intimo celebrato dall’amico vip Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata soprattutto su alcuni audio ritenuti cruciali dagli inquirenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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