Durante un'udienza, l’avvocato di una persona coinvolta nel caso di Garlasco ha affermato che l’indagato era al corrente di determinati dettagli. Le indagini continuano a raccogliere materiali, tra cui registrazioni audio e atti ufficiali, che vengono analizzati dagli investigatori. La vicenda giudiziaria si arricchisce di nuovi elementi che alimentano il dibattito pubblico sulla vicenda.

Le ultime novità sull’inchiesta per il delitto di Garlasco tornano ad alimentare il confronto pubblico, tra atti d’indagine, audio finiti agli investigatori e ricostruzioni che continuano a far discutere. Al centro del dibattito resta Andrea Sempio, e in particolare una captazione citata nelle carte della procura di Pavia che ha innescato un duro botta e risposta in televisione. Negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata su alcune registrazioni considerate rilevanti dagli inquirenti. Tra queste viene indicato un presunto monologo del 38enne, datato 12 maggio 2025, nel quale l’indagato ripercorrerebbe passaggi legati alla scena del crimine.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sì, Sempio sapeva”. Garlasco, l’avvocato Cataliotti ammette tutto: cosa sta succedendo

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