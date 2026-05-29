L’avvocata Angela Taccia ha espresso dubbi sulla validità della consulenza psichiatrica richiesta per un imputato coinvolto in un procedimento giudiziario. Secondo la sua opinione, i sospetti di reità non sarebbero così solidi da giustificare l’esame psichiatrico. La difesa ha contestato l’uso di questa consulenza, ritenendola non adeguatamente motivata. La procura di Pavia ha disposto l’accertamento, ma l’avvocata ha evidenziato le sue perplessità sulla sua necessità e attendibilità.

La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo l’avvocata Angela Taccia si tratta di una mossa che mostrerebbe la debolezza dell’impianto accusatorio dei pm, che non avrebbero in mano elementi abbastanza forti. Inoltre la consulenza potrebbe venire usata dalla procura per chiedere una misura cautelare per Sempio, qualora venga indicata la sua “pericolosità sociale”. Garlasco, Angela Taccia contro la consulenza psichiatrica per Andrea Sempio "Si allungheranno i tempi" "Non sono così forti gli indizi di colpevolezza"... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Angela Taccia sulla consulenza psichiatrica per Andrea Sempio: "Sospetti di reità non così forti"

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Il profilo psicologico di Andrea Sempio tracciata dagli investigatori - Storie italiane 12/05/2026

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