Garlasco Angela Taccia sulla famiglia di Andrea Sempio disperata | Problemi e ansia per fare la spesa
Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, racconta il dramma vissuto dalla famiglia dell’indagato nel caso Garlasco. L’avvocata parla di assedio mediatico, con conseguenti ansia e dolore vissuti da Sempio e dai suoi genitori, criticando la diffusione di dettagli investigativi e chiedendo rispetto anche per la famiglia Poggi. Garlasco, i problemi per la famiglia di Andrea Sempio Il racconto di Angela Taccia Il richiamo al rispetto per i Poggi Il padre di Andrea Sempio: "Non ha ucciso Chiara" Garlasco, i problemi per la famiglia di Andrea Sempio Nelle ultime settimane, con il ritorno sotto i riflettori di Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco, la pressione attorno alla famiglia del 38enne sarebbe diventata sempre più pesante. 🔗 Leggi su Virgilio.it
GARLASCO, PARLA LAVVOCATA DI ANDREA SEMPIO | INTERVISTA COMPLETA
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