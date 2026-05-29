Garlasco Andrea Sempio spiega i soliloqui in auto | Metto in fila i pensieri non sempre sono idee mie

Da virgilio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Sempio, indagato nel caso di Garlasco, ha dichiarato di parlare da solo in auto per mettere in ordine i pensieri. Ha precisato che non sempre si tratta di idee sue, ma di riflessioni che cerca di chiarire. La sua testimonianza è stata inserita nel procedimento in corso, in cui si analizzano i motivi di alcuni comportamenti. Sempio ha anche riferito di usare i soliloqui come metodo per gestire lo stress.

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Andrea Sempio è indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Al centro delle indagini ci sarebbero dei soliloqui che l’uomo ha tenuto in auto e che sono stati intercettati. Il 38enne a La vita in diretta ha spiegato perché alle volte parla da solo, ovvero “per mettere in fila i pensieri”. I soliloqui di Andrea Sempio Andrea Sempio è stato intervistato a La Vita in Diretta a cui ha detto di essere una persona “fortemente introspettiva” e sicuramente con “delle stranezze come il fatto di parlare da solo in macchina”. “Quella è una cosa mia che mi aiuta a mettere in fila dei pensieri – ha spiegato – ma sono cose che uno fa nel privato della sua macchina e non si aspetta di ritrovarsele nelle televisioni”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco, Sempio intercettato da solo in auto: tentai approccio con Chiara

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