I legali di Sempio hanno affermato che i soliloqui di Andrea in auto sono stati intercettati ma non costituiscono confessioni. Durante l’udienza preliminare, la difesa ha presentato consulenze che contestano le conclusioni della Procura e indicano la possibilità di richiedere ulteriori perizie in incidente probatorio. La discussione si concentra sulla natura delle intercettazioni e sulla loro validità come prove nel procedimento. La posizione della difesa mira a mettere in discussione l’interpretazione dei dialoghi captati.

Garlasco (Pavia), 26 maggio 2026 – Il contrattacco della difesa non si è fatto attendere. Con le consulenze che contrastano le conclusioni della Procura e che lasciano spazio a successive richieste di perizie in incidente probatorio, in sede di udienza preliminare. Per l’impronta 33, per la compatibilità del piede dell’indagato con la scarpa dell’assassino, ma anche sulle trascrizioni delle intercettazioni. E non è stato richiesto l’interrogatorio davanti al pm, con riserva di farlo, dopo la (eventuale ma scontata) richiesta di rinvio a giudizio, davanti al giudice dell’udienza preliminare. Andrea Sempio, la mamma Daniela Ferrari, Alberto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempio, i legali tornano all’attacco sui soliloqui di Andrea in auto: “Sono stati intercettati, e non sono confessioni”

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