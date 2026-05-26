Nel processo per il delitto di Garlasco, l’avvocato di parte civile ha commentato le dichiarazioni di un imputato, affermando che non si può giudicare un individuo solo per i suoi pensieri. Ha sottolineato che non bisogna processare le persone per ciò che pensano, ma solo per le azioni concrete. La discussione si è concentrata sulle dichiarazioni dell’imputato, che aveva definito i suoi discorsi come “soliloqui”, e sulla possibilità di interpretarle come prove di colpevolezza.

“Quando uno pensa, non è che dobbiamo fare il processo di pensieri perché sennò siamo tutti colpevoli”. Lo ha detto l’ ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, entrando questa mattina in Tribunale a Milano per l’udienza pre-dibattimentale del processo che lo vede imputato di diffamazione per aver offeso “la reputazione e l’onore” degli avvocati dello Studio Giarda il 13 marzo 2025, quando ha definito l’indagine condotta nel 2017 su Sempio come “il risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello Studio Giarda”. “Quante volte abbiamo pensato male del capo del governo della polizia o dei carabinieri o del centravanti della Juventus” ha aggiunto Lovati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Delitto Garlasco, Lovati: «Soliloqui di Sempio Non dobbiamo fare processo a pensieri»

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