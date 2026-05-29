Ganz cuore rossonero | Per sempre orgoglioso dello scudetto vinto con il Milan | PM

Notizia in breve

L'ex attaccante Maurizio Ganz ha dichiarato di essere sempre orgoglioso dello scudetto vinto con il Milan. La sua frase è stata rilasciata in un’intervista esclusiva a Pianeta Milan, condotta dall’inviato Matteo Chini. Ganz ha espresso il suo sentimento di soddisfazione per quel titolo, senza aggiungere ulteriori commenti o analisi. La conversazione si è concentrata sui ricordi legati alla vittoria e sulla sua esperienza nel club.