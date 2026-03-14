L'ex calciatore del Milan Maurizio Ganz ha commentato in un'intervista sulla radio svizzera RSI Sport la vittoria della squadra rossonera contro la Lazio, che ha contribuito alla rimonta per lo Scudetto. Ganz ha raccontato i dettagli di quella partita, evidenziando le azioni decisive e le emozioni vissute durante il match. La discussione si concentra sugli eventi specifici di quella sfida tra Milan e Lazio.

Il Milan può davvero sperare nella vittoria dello Scudetto? A parlarne è stato l'ex calciatore rossonero Maurizio Ganz all'emittente svizzera RSI Sport. L'ex giocatore del Milan ha raccontato la stagione 1998-99 quando il Diavolo riuscì a recuperare 7 punti alla Lazio che si trovava in testa al campionato. Ecco il confronto con questa stagione. "Il campionato lo vinsi con il pareggio per 0-0 con la Lazio. In quel momento, se i biancocelesti ci avessero battuti avrebbero vinto, mentre se noi avessimo battuto loro saremmo arrivati a -4. Rimanendo con 7 punti di distacco eravamo tranquilli, mancavano sette gare alla fine e dovevamo vincerle tutte e sette. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Speranza Scudetto per il Milan. Il precedente contro la Lazio: il racconto di Ganz

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