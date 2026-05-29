Oggi sono stati chiusi i bandi SRE04 “Start Up non agricole”, SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” e SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali” da parte del GAL Appennino Aretino. Le procedure di presentazione delle domande si sono concluse alle ore stabilite. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo a eventuali proroghe o ulteriori aggiornamenti.

Arezzo, 29 maggio 2026 – GAL Appennino Aretino: chiusi oggi i bandi SRE04 “Start Up non agricole”, SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” e SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali”. “Grande parteci pazione e soddisfazione” Si sono chiusi oggi alle ore 13.00 i bandi SRE04, SRD09, SRD14 e promossi dal GAL Appennino Aretino nell’ambito delle attività dedicate allo sviluppo del territorio rurale. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione da parte di imprese, enti pubblici e soggetti locali interessati alle opportunità di finanziamento e crescita previste dalle misure attivate. Nel dettaglio, il bando SRD14 ha visto la partecipazione di 70 aziende, mentre il bando SRE04 dedicato all’avvio di nuove attività ha raccolto 6 domande da parte di nuove imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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