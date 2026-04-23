Bandi GAL Appennino Aretino | ultimo mese per partecipare
Entro il 29 maggio scadranno i tre bandi promossi dal GAL Appennino Aretino nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Locale 2023–2027. Si tratta dell’ultimo mese disponibile per presentare le domande di partecipazione, con un termine che si avvicina rapidamente. Le opportunità sono rivolte a soggetti interessati a usufruire delle risorse messe a disposizione nell’ambito dei progetti di sviluppo locale.
Arezzo, 23 aprile 2026 – , scadenza fissata al 29 maggio Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande relative ai tre bandi promossi dal GAL Appennino Aretino nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Locale 2023–2027. Le misure SRE04 “Start up non agricole”, SRD09 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali” e SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali” resteranno aperte fino al prossimo 29 maggio, offrendo ancora alcune settimane a imprese ed enti locali per cogliere questa importante opportunità di finanziamento. Dopo una prima fase di avvio...🔗 Leggi su Lanazione.it
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