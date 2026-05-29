G7 Urso Autonomia strategica e visione antropocentrica per governare l' IA

Durante il G7 a Parigi, un rappresentante ha affermato che l'autonomia strategica nel settore digitale non implica l'isolamento, ma la collaborazione con altri paesi. Ha sottolineato che il rafforzamento delle capacità di scelta dipende dal coinvolgimento internazionale. La discussione si è concentrata anche sulla necessità di un approccio antropocentrico alla gestione dell'intelligenza artificiale, evidenziando l'importanza di considerare l'essere umano come punto di riferimento nel processo decisionale.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sovranità digitale non significa escludere gli altri, ma coinvolgerli, con l'obiettivo di rafforzare la nostra capacità di scegliere e quindi la nostra autonomia strategica”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a Bercy, a Parigi, in apertura della riunione ministeriale del G7 dedicata a Digitale e Tecnologie. Nel suo intervento, Urso ha poi richiamato la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale. “Dobbiamo ascoltare gli altri, come il Sommo Pontefice Leone XIV, che ha voluto dedicare la sua prima enciclica proprio all'IA, rivolgendosi a tutti e non solo ai credenti”, ha affermato il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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