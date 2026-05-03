Capelli | visione strategica

Negli ultimi anni, il settore della cura dei capelli ha subito una trasformazione significativa, passando da un intervento reattivo a uno preventivo. Ora si punta a monitorare costantemente lo stato dei capelli e adottare misure di protezione prima che i problemi diventino evidenti. La medicina rigenerativa rappresenta una delle innovazioni più recenti, introducendo approcci che mirano a rigenerare i follicoli e migliorare la salute dei capelli in modo più mirato e precoce.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Attenzioni day by day 1. Cura il cuoio capelluto con tricopeptidi e stimola il follicolo: AP Hair Siero Anticaduta Intensivo di Uriage (€ 39,90). 2. Riso, acido ialuronico e proteine del latte ricostruiscono i legami capillari: Everlasting Bonds Mask Leave-in Treatment di MilkShake (€ 40). 3. Ultimo step della detersione, neutralizza il calcare dell’acqua: Naturapro Risciacquo Acido Effetto Gloss di Bottega Verde (€ 12,99). 4. Protegge dalla rottura Nounou Olio nutriente per capelli trattati di Davines (€ 40,70). 5. Fortifica la fibra grazie a niacinamide, gingerolo e aminexil 1,5%: Dercos Aminexil Clinical R.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Capelli: visione strategica Osvaldo Cammarota: Bagnoli, gli sport del mare come visione strategica Notizie correlate Leggi anche: Confartigianato incalza il Comune: "Tra emergenza e visione strategica" Con.Ami, volano gli utili. Ok al piano triennale: “Visione strategica”Imola, 29 marzo 2026 – Via libera dell’assemblea consortile al Piano triennale di attività 2026-2028 di Con.