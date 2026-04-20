Crisi chimica lettera aperta di Landini al Ministro Urso | Su Brindisi scelte miopi l' Italia perde autonomia strategica Cosa è successo

In seguito alle recenti decisioni del governo sulla chimica di base, le scelte sono state definite ambigue e rischiose da alcuni rappresentanti sindacali. Una lettera aperta è stata inviata al ministro competente, evidenziando come le decisioni adottate possano compromettere l’autonomia strategica del Paese e aumentare i rischi industriali. La questione riguarda in particolare la situazione di un sito industriale nel sud Italia, dove si sono verificati alcuni problemi legati alla produzione.

“Le sue decisioni ambigue sulla chimica di base continuano a esporre il nostro Paese a rischi industriali e strategici sempre più evidenti. Per questa ragione riteniamo non più rinviabile una presa di posizione pubblica chiara”. La Cgil nazionale all'attacco del governo sulla crisi della chimica, con specifico riferimento anche al polo di Brindisi. In una lettera aperta firmata dal segretario generale Maurizio Landini e dal segretario della Filctem Marco Falcinelli, indirizzata al ministro delle Imprese Adolfo Urso e, tra gli altri, al governatore della Puglia Antonio Decaro, viene contestato il protocollo con Eni firmato il 10 marzo 2025 non privo a loro dire di contraddizioni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Crisi chimica, lettera aperta di Landini al Ministro Urso: «Su Brindisi scelte miopi, l'Italia perde autonomia strategica». Cosa è successo Notizie correlate Lettera aperta al ministro BerniniInviata da Salvatore di Maggio - Il docente contesta al Ministro le moderne teorie pedagogiche e le troppe attività extra-didattiche, indicate come... Lettera aperta al ministro della DifesaEgregio Signor Ministro, Mi rivolgo a Lei in qualità di Ufficiale delle Forze Speciali, attualmente in riserva. Altri aggiornamenti Si parla di: Chimica di base, lettera aperta Filctem e Cgil al ministro Urso: Scelte ambigue mettono a rischio l’industria italiana. Eni, la Cgil attacca il ministro Urso: Decisioni ambigue sulla chimica di baseROMA. «Egregio Ministro, le sue decisioni ambigue sulla chimica di base continuano a esporre il nostro Paese a rischi industriali e strategici sempre ... corriereromagna.it Così chiudete la chimica italiana. Lettera-denuncia di Landini a UrsoIl segretario generale della Cgil accusa il ministro delle Imprese di decisioni ambigue. E parla di rischi industriali e strategici ... repubblica.it