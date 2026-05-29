L'Inter sta valutando il futuro di Stankovic, centrocampista di proprietà del Brentford. La società inglese ha ricevuto alcune richieste di informazioni, ma al momento non ci sono proposte concrete. Il giocatore sogna di giocare a San Siro, mentre l'Inter non ha ancora preso una decisione definitiva. La situazione resta in stand-by e non ci sono ancora sviluppi ufficiali.

di Alberto Petrosilli Nessuna decisione definitiva sul talento nerazzurro: il Brentford si informa, ma la pista non convince. Le ultime sul futuro di Stankovic. Resta ancora tutto da definire il futuro di Aleksandar Stankovic. Dopo l’esperienza al Bruges, il giovane centrocampista è pronto a fare ritorno all’ Inter, ma al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva sul suo destino. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il classe 2005 avrebbe espresso chiaramente il desiderio di riuscire un giorno a giocare a San Siro con la maglia nerazzurra. Tuttavia, molto dipenderà sia dalle strategie dell’Inter sia dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Futuro Stankovic, l’Inter riflette: il centrocampista sogna San Siro

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