Filip Stankovic e il ritorno a San Siro | l’Inter pronta a riacquistarlo grazie ad una particolare clausola
Filip Stankovic si avvicina a un possibile ritorno all’Inter. Secondo quanto riportato, la società sta valutando di riacquistarlo grazie a una clausola prevista nel suo contratto. La trattativa coinvolge anche il dirigente responsabile dell’area sportiva, che sembra essere interessato a questa operazione. La decisione finale dipenderà dall’esito delle trattative e dalla disponibilità del giocatore di tornare in nerazzurro.
di Alberto Petrosilli Filip Stankovic è vicino al ritorno all’Inter: Marotta pronto a riacquistarlo sfruttando questa particolare clausola. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu, sempre più vicina alla conquista dello scudetto con i suoi 72 punti, guarda con estremo interesse alla maturazione dei propri giovani talenti in giro per l’Italia. Tra le priorità della proprietà Oaktree per la rivoluzione del 2026 c’è la ricostruzione del pacchetto portieri: un progetto che vede in Filip Stankovic il candidato ideale per tornare a vestire la maglia nerazzurra nel ruolo di dodicesimo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Filip Stankovic e il ritorno a San Siro: l’Inter pronta a riacquistarlo dal Venezia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Non solo Aleksandar, anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’InterNon solo Aleksandar, anche Filip Stankovic guarda con interesse a un possibile ritorno all’Inter.
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