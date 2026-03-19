L’assessore al Turismo, insieme al consigliere comunale incaricato delle Politiche del Turismo, ha visitato il comune di San Salvatore Telesino. La visita si è svolta nell’ambito delle attività promozionali e di collaborazione tra le istituzioni locali. Durante l’incontro, sono stati discussi aspetti legati allo sviluppo turistico e alle iniziative in corso nella zona. La visita ha coinvolto diverse figure del territorio e si è svolta in modo ufficiale.

L’ Assessore Regionale Maraio ha confermato al Consigliere Comunale Avitabile che sarà a San Salvatore Telesino il 27 marzo p.v. alle ore 10,30 -presso l’Abbazia Benedettina- dove l’A.D. del GAL TITERNO Elio Mendillo presenterà la strategia e gli strumenti per il riconoscimento della destinazione turistica regionale SANNIO MATESINO insieme ad altri operatori istituzionali, del settore turistico e agroalimentare del territorio. “La strategia è stata monitorata da un pool accademico che comprende ricercatori di varie Università a garanzia che il percorso abbia non solo legittimità politica ma solidità metodologica.” Elio Mendillo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - DMO Sannio Matesino, l’assessore al Turismo Maraio in visita a San Salvatore Telesino

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