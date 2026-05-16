Dalla tutela allo sviluppo | urbanistica e archeologia al centro del confronto all’Abbazia di San Salvatore

Durante un incontro presso l’Abbazia di San Salvatore, il Rotary Valle Telesina e la Pro Loco hanno discusso di questioni che riguardano sia la tutela che lo sviluppo delle aree urbane e archeologiche locali. Sono stati presentati alcuni piani e proposte relative alla gestione del patrimonio culturale e alle future iniziative di valorizzazione. Il dibattito ha coinvolto diversi partecipanti, tra cui rappresentanti delle istituzioni e della comunità, che hanno condiviso osservazioni e punti di vista su questi temi.

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