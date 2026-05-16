Dalla tutela allo sviluppo | urbanistica e archeologia al centro del confronto all’Abbazia di San Salvatore
Durante un incontro presso l’Abbazia di San Salvatore, il Rotary Valle Telesina e la Pro Loco hanno discusso di questioni che riguardano sia la tutela che lo sviluppo delle aree urbane e archeologiche locali. Sono stati presentati alcuni piani e proposte relative alla gestione del patrimonio culturale e alle future iniziative di valorizzazione. Il dibattito ha coinvolto diversi partecipanti, tra cui rappresentanti delle istituzioni e della comunità, che hanno condiviso osservazioni e punti di vista su questi temi.
Sono seguiti gli interventi del presidente della Pro Loco, Egidio Cappella, dell’architetto Emilio Franco, presidente dell’Ordine degli Architetti di Benevento, e di Rino Bottillo, assistente del Governatore Rotary. Il cuore scientifico del dibattito ha visto la partecipazione di relatori di rilievo. Il professor architetto Alessandro Castagnaro, ordinario di Storia dell’Architettura presso l’Università Federico II di Napoli, ha approfondito il rapporto tra progettazione contemporanea e preesistenze storiche, soffermandosi sulle possibili forme di integrazione tra urbanistica e patrimonio archeologico. A seguire, il contributo tecnico-operativo del dottor Andrea Martelli, responsabile P. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Conversations | Blueprints for the future: Gulf urbanism, heritage and renewal
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