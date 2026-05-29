Tre donne over ottanta sono state vittime di un furto senza scasso avvenuto il 25 maggio in via Umberto Maddalena a Verona. L'uomo ha utilizzato una tecnica definita “dell’uomo elegante”, che permette di svaligiare case senza forzare porte o finestre. I dettagli sul metodo non sono stati resi noti, ma si tratta di un modus operandi che consente di entrare indisturbati. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali precedenti o altri episodi simili.

Tre anziane ultraottantenni sono state vittime di un furto sofisticato nella mattinata del 25 maggio in via Umberto Maddalena 4 a Verona. I ladri, presumibilmente un gruppo organizzato di “trasfertisti”, sono riusciti a entrare negli appartamenti senza lasciare segni di effrazione, nonostante le porte fossero chiuse a doppia mandata.Secondo quanto riportato da “L’Arena”, i malviventi avrebbero utilizzato il cosiddetto “decoder Topolino”, un dispositivo elettronico in grado di aprire serrature a cilindro europeo senza forzature. All’interno delle abitazioni hanno sottratto gioielli, denaro contante e, in un gesto particolarmente cinico, anche fotografie personali delle vittime. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Furto senza scasso: la tecnica dell'uomo elegante, come ti svaligiano casa

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