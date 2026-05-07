Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato nascosto nel seminterrato della loro casa dai proprietari, che hanno poi denunciato il fatto. La coppia ha accusato l’uomo di aver compiuto un furto con scasso in abitazione e di aver sottratto proprietà. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto dell’individuo. La vicenda riguarda un professore universitario dell’Arkansas e sua moglie.

Un professore universitario dell’Arkansas e sua moglie hanno fatto una scoperta che li ha lasciati di stucco. Uno sconosciuto viveva nel loro seminterrato. “Ci siamo accorti che mancava del cibo”, ha dichiarato Dutch Hoggatt a KTVB. Preston Landis, 41 anni, è stato poi arrestato il 29 aprile con “l’accusa di furto con scasso in abitazione e furto di proprietà”, riportano i media locali. Hoggatt si è accorto che qualcosa non andava quando un paio delle sue scarpe da lavoro sono scomparse senza lasciare traccia e delle sedie sono state spostate in diverse zone della casa che condivide con la moglie Sharon. Poi ha anche notato che “mancava del cibo “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un uomo vive nascosto nel seminterrato della loro casa: i proprietari lo scoprono e lo fanno arrestare per “furto con scasso in abitazione e furto di proprietà”

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