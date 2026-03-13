Furto Gudmundsson | ladri svaligiano la casa dell’attaccante della Fiorentina Lui offre una ricompensa via social la ricostruzione della vicenda

L’attaccante islandese della Fiorentina ha subito un furto nella sua abitazione, che è stata svaligiata dai ladri. Dopo l’episodio, il giocatore ha annunciato tramite social una ricompensa per chi fornirà informazioni utili. La vicenda ha interrotto un periodo positivo sul campo, portando a una situazione difficile nella vita privata dell’atleta.

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