Roma | furto da 30 mila euro in negozio di ottica a San Lorenzo due ladri arrestati dopo la fuga

A Roma, due uomini sono stati fermati dalla polizia dopo aver tentato di rubare fotocamere e obiettivi in un negozio di ottica a San Lorenzo. I ladri, che avevano preso strumenti dal valore complessivo di circa 30 mila euro, sono stati arrestati subito dopo la fuga. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il colpo si concludesse con successo.

Due individui sono stati arrestati a Roma dopo aver rubato fotocamere e obiettivi per un valore complessivo di 30.000 euro da un negozio di ottica situato nella zona di San Lorenzo, nelle immediate vicinanze dell’Università La Sapienza. Gli agenti della polizia di Stato, intervenuti dopo l’allerta scattata al numero d’emergenza 112, hanno tentato di fermarli, ma i ladri hanno speronato l’auto delle forze dell’ordine. Dettagli del Furto e Arresto. Secondo le ricostruzioni, i due complici avevano appena forzato l’ingresso del negozio e si erano concentrati sull’attrezzatura fotografica di maggior valore quando è scattato l’allarme. Dopo aver caricato la refurtiva su una prima auto, hanno tentato di allontanarsi dal luogo del crimine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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