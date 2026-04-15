Prata PU tentano furto in una villa | ladri messi in fuga dall' allarme

A Prata Principato Ultra, intorno alle 21, due persone hanno tentato di svaligiare una villetta isolata in Via Bosco. I ladri sono stati messi in fuga dall'attivazione dell'allarme, che ha attirato l'attenzione. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto. La proprietà non è stata espolata e i responsabili sono attualmente ricercati.