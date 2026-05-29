Funerali Muriel Oddenino morta alle Maldive padre distrutto | 20 anni fa la bara di mio fratello ora la sua
La famiglia e la comunità di Poirino hanno partecipato ai funerali della biologa di 31 anni, deceduta alle Maldive insieme ad altri. Il padre ha commentato il dolore, ricordando che 20 anni fa aveva sepolto il fratello. La donna è morta in un incidente durante un viaggio alle Maldive, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La salma è stata accompagnata al rito funebre, che si è svolto nella città natale.
La comunità di Poirino (Torino) ha tributato l’ultimo saluto alla sua concittadina Muriel Oddenino. Decine e decine di persone si sono radunate all’esterno della parrocchia di Santa Maria Maggiore del piccolo centro nel Torinese per i funerali della biologa 31enne, morta il 14 maggio assieme ad altri quattro italiani durante un’immersione subacquea in una grotta alla Maldive. Il padre della donna ha pronunciato un discorso funebre con la voce rotta dal dolore: “Vent’anni fa toccavo la bara di mio fratello, ora tocco quella di mia figlia”. Le esequie di Muriel Oddenino a Poirino Il discorso pieno di dolore del padre di Muriel Gli ultimi... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Muriel Oddenino morta alle Maldive, il papà al funerale: «Penso a lei intrappolata nella grotta»
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