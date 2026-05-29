Funerali Muriel Oddenino morta alle Maldive padre distrutto | 20 anni fa la bara di mio fratello ora la sua

Notizia in breve

La famiglia e la comunità di Poirino hanno partecipato ai funerali della biologa di 31 anni, deceduta alle Maldive insieme ad altri. Il padre ha commentato il dolore, ricordando che 20 anni fa aveva sepolto il fratello. La donna è morta in un incidente durante un viaggio alle Maldive, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La salma è stata accompagnata al rito funebre, che si è svolto nella città natale.