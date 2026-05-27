Sub morti alle Maldive venerdì i funerali di Muriel Oddenino a Poirino | La sua risata contagiosa rallegrava l' ufficio

Due persone sono morte in un incidente alle Maldive. I funerali di Muriel Oddenino, biologa marina di 31 anni, si terranno venerdì 29 maggio alle 10 a Poirino. La donna era conosciuta per il suo carattere solare e la risata contagiosa, che spesso riempiva l’ufficio.

Verranno celebrati venerdì 29 maggio a Poirino, alle 10 del mattino, i funerali della 31enne ricercatrice e biologa marina, Muriel Oddenino. Poirinese di origine, dove vive la sua famiglia, gli studi e la passione per il mare l'avevano portata a viaggiare per il mondo e a fermarsi, per anni, in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italiani morti alle Maldive, lutto cittadino a Poirino per il funerale di Muriel OddeninoOggi sono in corso gli esami autoptici sui corpi di tre delle cinque vittime del disastro alle Maldive, tra cui una docente universitaria, una...

Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione: una delle vittime è Muriel Oddenino, biologa e ricercatrice 31enne di PoirinoCinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un'immersione nelle Maldive, nell'atollo di Vaavu.

Temi più discussi: Sub morti alle Maldive, oltre al dolore, dubbi sulla dinamica e rabbia per la rimozione dei profili Anche il profilo di Muriel Oddenino, assegnista presso l'università di Genova, è stato cancellato dal sito web dell'ateneo così come qualche giorno fa era stato tolto i; Maldive, recuperati i corpi della poirinese Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal: l'ipotesi effetto Venturi; Maldive, recuperati tutti i corpi: sono quelli di Oddenino e Sommacal; Prime autopsie sui sub morti alle Maldive, i legali contro l'ateneo.

Rientrate le salme dei sub italiani morti alle Maldive. Sono di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. La Procura di #Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti mo x.com

Sub italiani morti alle Maldive, l'università di Genova cancella i profili di Montefalcone e Oddenino. Il legale di Federico Gualtieri: 'L'università si chiama fuori ma vedremo' reddit

Sub morti alle Maldive, pm chiedono attrezzature a Malé. Atteso esito esami tossicologiciLeggi su Sky TG24 l'articolo Sub morti alle Maldive, pm chiedono attrezzature a Malé. Atteso esito esami tossicologici ... tg24.sky.it

Sub morti alle Maldive, concluse autopsie. Prima rogatoria pm: chiesti atti e attrezzatureLeggi su Sky TG24 l'articolo Sub morti alle Maldive, proseguono autopsie. UniGe cancella profili dal sito, è polemica ... tg24.sky.it